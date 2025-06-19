Fernando Muslera'dan yıllar sonra gelen itiraf: "O takım küme düşünce üzüldüm"

Galatasaray formasını 14 sezon boyunca giyen ve bir bölümünde kaptanlık yapan kaleci Fernando Muslera, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Özel bir veda töreni ile veda eden Uruguaylı file bekçisi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Kulübün YouTube kanalına konuşan deneyimli eldiven; sarı - kırmızılılardaki yıllarını değerlendirirken, itiraflar da yaptı. İşte Muslera'nın sözleri:

“Yeni oyuncu geliyor, sonra nasıl gidiyor? 14 sene sonra gidiyoruz. 1 sene gelip şampiyon oluyor, ambiyansa bakıyor insan ve ‘Ben nasıl gidiyorum?’ diyor. Alvaro Morata, adam çok büyük isim. Ama burada geldi nasıl kutladı? Galatasaray enerjisi. Eğlenirken nasıldı gördünüz.”

NEDEN TÜRKÇE RÖPORTAJ VERMİYOR?



“Türkçe röportaj vermememin sebebi şu; ben röportaj verirken Galatasaray Kaptanı olarak konuşuyorum, Nando olarak değil. Orada hata yasak. Taraftar belki yanlış anlar, mesaj aynı olmaz. %100 İspanyolca konuşmamın sebebi buydu. Halbuki hep Türkçe konuşuyorum.”