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Fernando Santos - Aboubakar zirvesi: "Cevabımı sahada vereceğim"

Beşiktaş'ta son 10 Süper Lig maçında kadro dışı bırakılan ve forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, teknik kararla takıma geri döndü. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Fernando Santos ile Aboubakar'ın Konyaspor mücadelesi öncesinde toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Portekizli teknik adam,

Fernando Santos - Aboubakar zirvesi: "Cevabımı sahada vereceğim"

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen ve kadro dışı kararı kaldırılan Vincent Aboubakar son 10 maçında forma giyemedi.

Fanatik'in haberine göre, Konyaspor mücadelesi öncesinde teknik direktör Fernando Santos, Kamerunlu golcüyle bir toplatı gerçekleştirdi.

SANTOS - ABOUBAKAR ZİRVESİ

Santos'un "Takımdaki en iyi golcü sensin. Benden önce yaşananları hiç konu etmeyelim. Futbolda yarın var. Hepimiz için tek gerçek bu." diye konuştuğu öne sürüldü.

Vincent Aboubakar ise," O süreç benim dışımda gelişti. Ben sadece futboluma bakıyorum. Aileme dahil hiçbir yerde tek kelime etmedim. Her şeye cevabımı sahada vermek istiyorum. Bunu oynadığım her kulüpte yaptım. Burada da tekrarlamak istiyorum." diye konuştu.

"GELEN TEKLİFLERİN HEPSİNİ SEZON SONUNA BIRAKTIM"

Ayrıca transfer teklifleriyle ilgili konuşan Kamerunlu, "Gelen tekliflerin hepsini sezon son sonuna bıraktım. Hayatımda şu anda sadece 'a futbolumla destek olmak var. Lig bitiminde kulüp ve sizinle görüşüp ortak karar veririz." dediği kaydedildi.

Beşiktaş - Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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