Fernando Santos, Aboubakar'ı yalnız bırakmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda son olarak 9 Aralık 2023'te oynanan Fenerbahçe mücadelesinde forma giyen Vincent Aboubakar, uzun bir aranın ardından karşılaşmaya 80. dakikada dahil oldu.

Kamerunlu golcüye oyuna girerken Beşiktaş taraftarının ıslıklı protestosuna maruz kalırken bu tepki teknik heyeti şaşırttı.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Fernando Santos'un mücadelenin ardından Aboubakar'la bir araya gelerek moral verdiği öne sürüldü.

Santos'un golcü oyuncuyu en kısa sürede kazanmak istediği ve bu yönde çaba harcadığı bildirildi. Tepkiler nedeniyle üzgün olan oyuncunun desteği için Portekizli çalıştırıcıya teşekkür ettiği belirtildi.