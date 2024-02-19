Fernando Santos: Bugün gerekeni yapacağız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Santos'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"BUGÜN GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Kazanmak istiyoruz. Beklentimiz iyi oyun ve gol atmak, maçı kazanmak istiyoruz. Oyuncularımız hafta boyunca çok iyi hazırlandı. Konyaspor dediğiniz gibi kötü durumda olsa da iyi mücadele eden bir takım. Biz bugün gerekeni yapacağız ve bu maçı kazanacağız."

"HERKESTEN KATKI BEKLİYORUM"

Santos, Masuaku ve Aboubakar'ın kadroya dahil edilmesiyle ilgili gelen soruya ise, "İlk defa tüm takım bir aradayız. Rekabetçi ve çalışan bir takım oluşturmak için herkesin bir arada olması çok önemli. Herkesten katkı bekliyorum