Fernando Santos kimdir? İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Portekiz Milli Takımı'nı uzun yıllar çalıştıran Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı.



Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı.



Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan Santos, oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı.



Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı.



Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü.



Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.



Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı.



Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.



Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde gelirken, Santos son olarak Polonya milli takımında görev aldı.

Portekizli çalıştırıcının kariyerinde kazandığı kupalar ise şöyle;

EURO 2016

UEFA Uluslar Ligi

1x Portekiz Ligi

2x Portekiz Kupası

2x Portekiz Süper Kupası

1x Yunanistan Kupası

Fernando Santos'un çalıştırdığı takımlarda yakaladığı maç başına puan ortalamaları şöyle;

Polonya Milli Takımı - 1.50

Portekiz Milli Takımı - 2.06

Yunanistan Milli Takımı - 1.92

PAOK - 1.75

Benfica - 2.02

AEK - 1.94 & 2.32

Sporting - 2.11

Panathinaikos - 2.00

Porto - 2.03

Estrela - 1.13