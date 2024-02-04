Fernando Santos'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi öncesi teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

SALİH VE OMAR'IN DURUMU

"Önemli olan kimlerin olmadığı değil, kimlerin olduğu. Çok iyi hazırlandık. Bugün maçı kazanmak için bütün hafta çalıştık. Salih sakat, Omar da hasta.Ama biz dediğim gibi çok iyi hazırlandık. Futbolcuların ellerinden geleni yapacağından şüphem yok. Kazanacağımıza inanıyorum"

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

"Ben hem bireysel ve kolektif olarak takımdaki oyunculara güveniyorum. Aboubakar, önemli bir oyuncu, tedavisi devam ediyor, bu süreçte duruma bakacağız."