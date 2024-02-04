NTV.COM.TR’ye geri dön

Fernando Santos'tan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos, Trabzonspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Aboubakar, önemli bir oyuncu, tedavisi devam ediyor, bu süreçte duruma bakacağız." diye konuştu.

Fernando Santos'tan Aboubakar açıklaması

- mücadelesi öncesi teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

SALİH VE OMAR'IN DURUMU

"Önemli olan kimlerin olmadığı değil, kimlerin olduğu. Çok iyi hazırlandık. Bugün maçı kazanmak için bütün hafta çalıştık. Salih sakat, Omar da hasta.Ama biz dediğim gibi çok iyi hazırlandık. Futbolcuların ellerinden geleni yapacağından şüphem yok. Kazanacağımıza inanıyorum"

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

"Ben hem bireysel ve kolektif olarak takımdaki oyunculara güveniyorum. Aboubakar, önemli bir oyuncu, tedavisi devam ediyor, bu süreçte duruma bakacağız."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;