Fernando Santos'tan Aboubakar kararı

"BİRLİKTE ÖNÜMÜZE BAKMAYALIZ"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli hocanın zirvede, "Benden önce ne yaşandığının bir önemi yok. Birlikte önümüze bakmalıyız. Sen bu takım için önemli bir oyuncusun ve yeniden bu takıma fayda sağlamanı istiyorum." dediği ifade edildi.



Aboubakar'ın da arzulu olduğunu gören tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığını atlattıktan sonra golcü oyuncuyu takıma monte edecek ve 11'de oynatmaya başlayacak.

"4. DÖNEMİ BAŞLIYOR"



Farklı dönemlerde toplamda 3 kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, ilk kez kadro dışı kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Sorunun çözülmesiyle yıldız isme '4. dönemine başlıyor' gözüyle bakılıyor.



Kamerun Milli Takımı'nda uyluk arka adalesinden sakatlanan Aboubakar, 15 gün takımdan uzak kalacak. Trabzonspor, kupadaki Antalyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncunun 18 Şubat'taki Konyaspor maçında sahalara dönmesi bekleniyor.