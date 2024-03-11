Fernando Santos'tan gol uyarısı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, Gaziantep maçıyla birlikte yeniden çıkış yakalamak istiyor.

GOL UYARISI

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos'un dün futbolcularla yaptığı toplantıda "Derbide şanssız bir yenilgi aldık ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Gaziantep'te kazanarak onları bu kez mutlu etmeliyiz. Yakaladığımız fırsatları harcamayalım. Gollük pozisyonlarda daha dikatli ve becerikli olmalıyız." ifadelerin kullandığı öne sürüldü.



SELÇUK İNAN'IN İLK SINAVI

Öte yandan kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi ekipte Marius Sumudica'nın yerine göreve gelen Selçuk İnan, ilk maçında iyi bir sonuç hedefliyor.

GAZİANTEP - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.