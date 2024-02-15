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Fernando Santos'tan Muci kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, yeni transfer Ernest Muci'yi Konyaspor karşısında 10 numara pozisyonunda oynatmaya hazırlanıyor.

Fernando Santos'tan Muci kararı

'ın 10 milyon euroya Legia Varşova'dan transfer ettiği Ernest Muçi, 'in 25. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesiyle birlikte formasına kavuştu.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, Arnavut yıldızın alışık olmadığı mevkide oynatmasıyla birlikte eleştirilerin odağı olmuştu.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli teknik adamın Konyaspor karşısında Muçi'yi 10 numara pozisyonunda görevlendireceği öne sürüldü.

Rashica'nın da bu karşılaşmayla birlikte döneceği ve böylelikle Muci'nin de as mevkisinde yer alacağı kaydedildi.

Beşiktaş - Konyaspor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

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