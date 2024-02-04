Fernando Santos'tan transfer açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Santos'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Organize oynadık. İyiydik. Kötü oynamadık. Son 3 maça göre daha az pozisyon bulmamıza rağmen gol attık. Pozisyonları değerlendirmek önemliydi. Bazı hatalar, çok basit top kayıpları yaptık.Rakibi de üstümüze çektik. Bazı fırsatları kendi elimizle verdik ve bunlar gol olmadı. Beraber çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Çalışarak, hatalarımızı daha az yapmaya gayret göstermeliyiz. Büyük bir takıma karşı kazandık. Adil bir sonuçtu. Hak ettik."

"HAFTA BOYUNCA ÇOK ÇALIŞTIK"

"Oyuncularım çok çalıştı. Hafta boyunca idmanlarda çalışmaları çok iyiydi. Onların galibiyeti oldu. Tebrik ediyorum. Biz bir maç kazandık diye havalara girmeyeceğiz. Önemli olan ilerlemeye, gelişmeye devam etmek. Bu maçı kazanmak her şeyi bitirmedi. Bilincinde olmamız lazım."

SEMİH KILIÇSOY

"Semih iyi goller attı. Onun için önemliydi. Sistem olarak karakteristik özelliklerini kullandık. Cenk iyi oynadı. Semih'e ve Rashica'ya alan açtı. Semih oyun planımızı ve istediklerimizi yerine getirdi."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Bir süredir transfer konusunda Samet Hoca ile beraber ortak çalışıyoruz. Raporlarımızı sunuyoruz. İstediğimiz oyuncu profillerini sunuyoruz. Son kararı her zaman yönetim veriyor. Biz Samet Hoca ile beraber oyuncu çalışıp yönetime rapor sunuyoruz."