Fernando Santos'un mütevazı kişiliği Beşiktaş yönetimini etkiledi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, mütevazı kişiliğiyle saha dışında da dikkat çekiyor.



Sözcü'nün haberine göre, İstanbul'a ilk geldiğinde kulübün kendisine sunduğu otelde kalan Santos, bir ay sonra otel masraflarını öğrenince daha fazla yük olmamak için tesislerde kalmak isteğini yönetime iletti. Bu isteği kabul edildi ve Santos tesislere taşındı.



LÜKS YAŞAM SEVMİYOR



Ailesiyle birlikte yaşamak için İstanbul'un Anadolu yakasında ev arayan Santos'un lüks yaşamdan hoşlanmadığı ve villa yerine daireyi tercih ettiği öğrenildi.

69 yaşındaki teknik direktörün Caddebostan'da bir apartman dairesi tuttuğu ve tesisler ile daire arasında gidip geleceği belirtildi.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİ ETKİLEDİ



Santos'un mütevazı kişiliği Beşiktaş yönetimini de etkiledi. Siyah-beyazlı yönetimin "Ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha bize gösterdi" yorumunda bulunduğu kaydedildi.



VİDEO ANALİSTİNİN MAAŞINI KENDİSİ ÖDEMEK İSTEDİ



Santos'un bir başka isteğiyle de farkını ortaya koyduğu belirtildi. Teknik heyete video analiz uzmanı alınmasını talep eden Portekizli, bu profesyonelin maaşını kendisi karşılayabileceğini de söyledi.



BAŞKAN ARAT'TAN JEST



Ancak Başkan Hasan Arat, durumu öğrenince duruma müdahale etti ve video analistin maaşının kulüp tarafından karşılanacağını söylediği belirtildi. Arat ince düşüncesi nedeniyle Santos'a ayrıca teşekkür etti.