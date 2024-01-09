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Fernando Santos'un sözleşme ayrıntısı belli oldu

Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos  ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fernando Santos'un sözleşme ayrıntısı belli oldu

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yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'u KAP'a bildirdi.

Siyah-Beyazlılar, Fernando Santos ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Fernando Santos'un sözleşme ayrıntısı belli oldu - 1
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