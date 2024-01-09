Fernando Santos'un sözleşme ayrıntısı belli oldu

Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Fernando Santos'u KAP'a bildirdi.



Siyah-Beyazlılar, Fernando Santos ile 2024-25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fernando Manuel Fernandes Da Costa Santos ile 09.01.2024 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

