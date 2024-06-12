Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Fernando Santos, alınan kötü sonuçların ardından karşılıklı anlaşarak siyah-beyazlılarla yollarını ayırmıştı.

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

EURO 2028 HEDEFİ

Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.

14 YIL YALNIZCA MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI

Portekizli çalıştırıcı siyah-beyazlılara gelmeden önce 2010 yılından bu yana Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarını çalıştırmıştı.

Ardından Santos, 2024 Ocak ayında Beşiktaş ile anlaşarak 14 yıl aradan sonra ilk kez kulüp bazında bir takımda görev almıştı.