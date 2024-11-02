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Fethiyespor evinde Sarıyer'le oynuyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Altınordu deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Fethiyespor yarın evinde zirve takipçisi Sarıyer'le karşılaşacak.

Fethiyespor evinde Sarıyer'le oynuyor

İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan 10'uncu hafta mücadelesini Muhammed Taha Onat yönetecek. Hafta içinde kupada Bornova 1877'yi 2-0 yenerek tur atlayan Fethiye ekibi ligde de kazanarak Sarıyer'e ilk mağlubiyetini yaşatmayı hedefliyor. Grupta Fethiyespor 11 puanla 10'uncu sırada, Sarıyer ise 19 puanla 2'nci basamakta yer alıyor.

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