Fethiyespor evinde Sarıyer'le oynuyor

Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan 10'uncu hafta mücadelesini Muhammed Taha Onat yönetecek. Hafta içinde kupada Bornova 1877'yi 2-0 yenerek tur atlayan Fethiye ekibi ligde de kazanarak Sarıyer'e ilk mağlubiyetini yaşatmayı hedefliyor. Grupta Fethiyespor 11 puanla 10'uncu sırada, Sarıyer ise 19 puanla 2'nci basamakta yer alıyor.

