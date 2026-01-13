Canlı maç anlatımı: Galatasaray, Fethiye deplasmanında
13.01.2026 09:49
Son Güncelleme: 13.01.2026 20:29
AA
Galatasaray, Süper Kupa yenilgisinin ardından Türkiye Kupası'nda sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Fethiyespor deplasmanda. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşıyor.
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetiyor.
Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Galatasaray takımının Trabzonspor maçındaki gol sevinci.
KAZANMA SERİSİ PEŞİNDE
Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.
Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.
İLK 11'LER
Fethiyespor: Arda, Samet, Oğuz, Berkay Can, Ali Mert, İrfan, Şahan, Cihan, Berat, Melih, Muhammet.
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, Icardi.