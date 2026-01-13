Fethiyespor-Galatasaray: Muhtemel 11'ler

KAZANMA SERİSİ PEŞİNDE

Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.

Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Serdarcan, Muhammet, Ramazan, Kerem.

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Barış Alper.