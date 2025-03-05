Feyenoord-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter ile Feyenoord karşı karşıya gelecek. İtalyan devi Inter, Feyenoord deplasmanında avantajlı skoru elde edip, çeyrek final kapısını aralamak isterken, Feyenoord ise ev sahibi avantajıyla sahada olacak. Peki, Feyenoord-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord-Inter maçına geri sayım başladı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler de müsabakaya dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Feyenoord-Inter maçı hakkında bilgiler...
FEYENOORD-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Feyenoord-Inter maçı, bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord-Inter maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Feyenoord-Inter maçını Espen Eskas yönetecek.
Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Bashevkin üstlenecek.
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