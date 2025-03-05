Feyenoord-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord-Inter maçına geri sayım başladı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Feyenoord karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Futbolseverler de müsabakaya dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Feyenoord-Inter maçı hakkında bilgiler...



FEYENOORD-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Feyenoord-Inter maçı, bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak.



Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak Feyenoord-Inter maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Feyenoord-Inter maçını Espen Eskas yönetecek.



Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Isaak Bashevkin üstlenecek.