Feyenoord maçı öncesi Mourinho'dan açıklama: Bizi favori görmüyorum

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında yarın TSI 22.00’de deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve kaptan Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.



Mert Hakan Yandaş’ın sarı-lacivertli takımın tek kaptanı olması ve bugün vefat eden eskiden beraber çalıştığı Jorge Costa’nın vefatı hakkında konuşan Jose Mourinho, “Takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirttiği gibi önemli olan pazubendi takmak değildir. Jorge de tam olarak liderdi. Benim ifademle takımda çöpü toplayan isimdi. Bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Vefatından dolayı çok üzgünüm. Geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil ona odaklanmak istiyorum. Çocuklarını da tanıyorum ve bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi benimle konuşma şansı olsaydı 'Basın toplantını yap, beni unut ve maçı düşün' derdi. Ben de işimi yapacağım ve sonrasında ağlayabilirim” ifadelerini kullandı.



"ONLARA KARŞI OYNADIĞIM HER MAÇI KAZANDIM DİYE DÜŞÜNMEM"



Daha önce Feyenoord ile karşılaştığını ve bu mücadelenin bir meydan okuma olduğunu söyleyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, “Chelsea'yle, Roma'yla birçok kez buraya geldim. Şimdi yeniden buradayız. Harika bir stat. Burada zemin genelde güzel olur. Taraftarlar da burada kendi takımlarını desteklemek için gelecekler. Ben batıl inançları olan birisi değilimdir. Onlara karşı oynadığım her maçı kazandım diye düşünmem. Genç bir takım, iyi bir takım. Ellerindeki oyuncuları satıp yeni yetenekler bulma konusunda çok iyiler. Çok iyi oyuncuları gitti ama eminim ki gidenlerin yerini doldurabileceklerdir. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak” şeklinde konuştu.



"ROBİN VAN PERSİE'NİN YAPACAĞI İŞİ BEN YAPMAYACAĞIM"



Robin van Persie’nin oyuncularını ben motive etmeyeceğim diyen Mourinho, “Sorunuza cevap vermeyeceğim. Çünkü bunu söylersem oyuncular motive olacak. İsmini belirtmediğim isimler de, onları beğenmediğimi düşünüp ekstra motive olacak. Robin van Persie'nin yapacağı işi ben yapmayacağım. Onların geçen sene oynadığı maçları analiz ettik. Benzer bir görüntü veriyorlar. Hazırlık maçlarını, transferlerini takip ettik. İyi ve pozitif bir takım. Onları sadece bu sene izlemedim. Saha içinde sergiledikleri oyun prensipleri değişmiyor. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız” dedi.



"BİZİ FAVORİ GÖRMÜYORUM AMA ASLA ONLARI DA ÜSTÜMÜZDE GÖRMÜYORUM"



Tur şansını yüzde 50 olarak gördüğünün altını çizen Mourinho konuşmasının devamında, “ İki maç arasındaki süre 1 haftadan az olacak. Bizi favori görmüyorum ama asla onları da üstümüzde görmüyorum. Robin van Persie, harika bir forvet oyuncusuydu. Genç bir çalıştırıcı. Eski oyuncular şimdi teknik direktör olmak istiyorlar. Büyük bir takımda görev yapıyor ve potansiyelini göstermek için burada” açıklamasını yaptı.



"MERT HARİÇ BURADA OLAN HERKES OYNAYACAK DURUMDALAR"



Hollanda’da olan tüm oyuncularının oynayacak durumda olduğunu söyleyen sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü, “Mert hariç burada olan herkes oynayacak durumdalar. Sezon öncesi kampının ilk gününde burada olmak farklıdır, son hafta gelmek farklıdır. Buraya gelen 2 oyuncu tecrübeli isimler. Duygusal anlamda zor değil. Fiziksel anlamda eksik hissederlerse o zaman duruma bakılır. Milan Skriniar zaten buradaydı. Nelson da çok tecrübeli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.



"BU SENE BENİ NELERİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"



Jose Mourinho yeni sezon hakkında ise şunları söyledi:



“Ben her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışırım. Oyuncuların ve çalışanların da en iyisini yapması için zorlamaya çalışırım. Geçen sene her şey yeniydi benim için. Ama en azından bu sene beni nelerin beklediğini biliyorum. Burası benim için yeni bir ülke değil, bu yüzden sürprizler olmayacak. Geçen seneye kıyasla bu avantajım olduğunu söyleyebilirim.”



MERT HAKAN YANDAŞ: İNŞALLAH PLAY-OFF TURUNA YÜKSELECEĞİZ



Feyenoord maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe’nin Takım Kaptanı Mert Hakan Yandaş, “2 maçlık bir süreç. İnşallah yarın burada iyi bir sonuçla ayrılıp iç sahada da tur atlayarak play-off turuna yükseleceğiz” dedi.



"TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIĞI GÖRMÜŞ DURUMDAYIM"



Yandaş sarı-lacivertli takımın tek kaptanı olması hakkında ise, “Hocamızın aldığı bir karar benim kaptan olmam. Kendisine de teşekkür ediyorum. Pazubendinin hiçbir zaman benim için önemi olmadı. Ben 6 sezondur ilk gün nasıl davranıyorsam şu anda da öyle davranıyorum. Kampa gittim. Talihsiz bir sakatlık yaşadım, dünyada çok görülmeyen bir durum. 4 aydır her gün 3-4 saat idman yapıyorum ve geri dönmek için mücadele ediyorum. Tünelin sonundaki ışığı da görmüş durumdayım. İnşallah güçlü şekilde dönüp takıma saha içinde ve dışında yardım etmeye çalışıyorum. Şu anda saha dışındayım ama bu takımdan uzak olduğum anlamına gelmez. Her zaman onlarla birlikte olmak istiyorum. Yeni gelen oyuncuların takıma alışmaları için çabalıyoruz, camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bunu sürdürmeye de devam edeceğim ve inşallah yakında saha içinde de olacağım” şeklinde konuştu.