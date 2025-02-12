Feyenoord-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ekibi Feyenoord ile İtalyan temsilcisi Milan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Feyenoord-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Feyenoord-Milan maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki ilk maçına çıkacak olan Feyenoord, AC Milan'ı De Kuip'te ağırlayacak. İşte, Feyenoord-Milan maçı hakkında bilgiler...
FEYENOORD-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Feyenoord-Milan maçı, 12 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.
Karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, IB Hwang, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão
Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Pulišić, Fofana, Reijnders, Rafael Leão; João Félix, Giménez
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