Feyenoord-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Feyenoord-Milan maçına geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi eleme aşamasındaki ilk maçına çıkacak olan Feyenoord, AC Milan'ı De Kuip'te ağırlayacak. İşte, Feyenoord-Milan maçı hakkında bilgiler...



FEYENOORD-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Feyenoord-Milan maçı, 12 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, IB Hwang, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão



Milan: Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Pulišić, Fofana, Reijnders, Rafael Leão; João Félix, Giménez