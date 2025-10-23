Feyenoord - Panathinaikos maçının saati değişti

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları bu akşam itibarıyla başlıyor.

Karşılaşmalara saatler kala heyecan artarken, Hollanda'da oynanması planlanan Feyenoord-Panathinaikos maçının saatinde değişiklik yapıldı.

15.30'da yapılması planlanan karşılaşmanın saati 22.00 oldu.



"SADECE BU ŞEKİLDE OYNANABİLİR"



Feyenoord kulübü, yaptığı resmi duyuruda karşılaşmanın oynanmasının ancak saat değişikliği ile mümkün olduğunu açıkladı.

Hollanda ekibinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Feyenoord olarak bu son dakika değişikliğinin insanların planlarını etkilediğinin farkındayız. Özellikle karşılaşmaya bilet alan taraftarlar için. Ancak, kulüp olarak bunu mücbir bir sebep olarak değerlendiriyoruz. Saat değişikliği sebebiyle maça katılamayan taraftarlar bilet iadeleri için başvuru yapabilir."

