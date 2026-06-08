Feyenoord'da Robin van Persie dönemi sona erdi

08.06.2026 15:40

Feyenoord'da Robin van Persie dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı

Teknik direktör Robin van Persie.

AA
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Hollanda Ligi Eredivisie ekibi Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie ile yollar ayrıldı.

Hollanda ekibi Feyenoord, teknik direktör Robin van Persie ile yollarını ayırdığını duyurdu.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, beklentilerin karşılanamaması dolayısıyla Hollandalı teknik adamla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Yeni sezona yeni bir teknik direktörle başlamanın daha iyi olacağı sonucuna vardık." ifadeleri kullanıldı.

 

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'ni 65 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

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