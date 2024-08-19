Feyyaz Uçar: Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra en iyi forvet oyuncularını bu sene seyredecek

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Siyah-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak İzmir’deki yangınlar üzerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Uçar, ardından yaptığı maç değerlendirmesinde, “Bu sezon ofansif olarak oldukça iyi işler yapan, oyuncu yetenekleriyle çözümler üretebilen bir takıma sahibiz. Bugün yine son haftalardaki formda oyuncularımız skora gitmekte zorlanmadılar. Biraz daha dikkatli olmamız gereken pozisyonlarda goller yedik. Rakiplerimizin sert oynamalarını anlayabiliriz ama özellikle Rafa Silva’ya geçenlerde bir spor programında nasıl durdurulacağıyla ilgili, faul yapacaksınız demiş. Doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Bu tip yönlendirmeleri lütfen yapmayın. Rafa Silva bize Avrupa Ligi’nde de top oynayacak. Sayılmayan ilk yarıdaki golü de anlayamadık. Nispeten geçen seneye göre inşallah daha iyi hakem yönetimleri göreceğimize inanıyoruz” diye konuştu.



“AYLAR SONRA VAR LEHİMİZE DOĞRU BİR ŞEY YAPTI”



Antalyasporlu Güray Vural’ın yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Feyyaz Uçar, “Olayın topla alakası yok. Rakip oyuncu, oyuncumuza direkt tekme atıyor. Dikkat ederseniz tekrarda da ayağı yerde olmasa kırılabilirdi. Direkt kırmızı olması lazımdı. Sarıyla geçiştirdi hakem. Nihayet aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı” ifadelerini kullandı.

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“METİN-ALİ-FEYYAZ'DAN SONRA BEŞİKTAŞ EN İYİ FORVET OYUNCULARINI SEYREDECEK”



“Sadece Immobile değil, Rafa Silva da aynı performansı sergiliyor. Gole yapılan katkılarda müthiş bir başarı ortada. Semih de bugün çok güzel bir asist yaptı. Biraz iddialı olacak belki ama Metin-Ali-Feyyaz’dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiası bu sene seyredecek diye düşünüyorum. Bunlar şimdilik Rafa Silva-Semih-Immobile gibi gözüküyor ama Rashica’yı da ekleyebiliriz. Seyrettiğim forvetten ben çok mutuyum. Buna Mustafa Hekimoğlu da eklenecek. Bu sene inşallah slogan yapılacak bir Beşiktaş forveti seyredeceğiz” sözlerini kaydetti.



“OYUNCU YOLLAYABİLİRSEK YERİNE OYUNCU ALACAĞIZ”



Transfer yapmalarının oyuncu göndermelerine bağlı olduğunu söyleyen Uçar, “Anlayış gösteren oyuncularımızın yaptığı jestlerle biz transfer yapma şansı yakaladık. Bununla ilgili olarak Montero’ya ve Amir Hadziahmetovic’e çok teşekkür ediyoruz. Transferlerimiz tamamen gidecek oyuncularla alakalıdır. Oyuncu yollayabilirsek yerine oyuncu alacağız. Bazı oyuncularımızın Beşiktaş sevgisi hala devam ediyor, sağ olsunlar çok seviyorlar Beşiktaş’ı, sözleşmelerine çok sadıklar! İnşallah o konuda da bu oyuncularımızla anlaşacağız. Asbaşkanımız Hüseyin Yücel, Hasan Arat ‘Dur’ diyene kadar çalışmalarına devam edecek. Tabii ki bazı oyuncularımızla vedalaşmamız lazım” şeklinde konuştu.



“BEŞİKTAŞ BU SENE HASILAT REKORU KIRDI”



Taraftarların verdiği desteğin önemine değinen ve onlara çok teşekkür ettiğini aktaran Feyyaz Uçar, “Beşiktaş takımı bu sene hasılat rekoru kırdı. Çok teşekkür ederiz bütün taraftarımıza. Bugün gerçekten müthiş bir destek verdiler. Maç önü, sonrası, her şey harikaydı. Bugün ben yine eski havayı hissettim. Sahadaki oyuncu ne hissederse tribündeki adam, yönetici, herkes aynı şeyi hisseder. Televizyonda seyreden taraftar bile aynı şeyi hisseder. Bunu hissettiren de taraftardır. Biz onlarla yürümeye devam edeceğiz” sözlerini aktardı.

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