Feyyaz Uçar NTV'ye konuştu: Kadro dışı kararı devam edecek

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde yaşanan mağlubiyetin faturası takım içi uyuşmazlıklara neden olan ve performans düşüklüğü bulunan Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Rachid Ghezzal, Eric Bailly ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

NTY'ye konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yeni bir karar alınana kadar 5 futbolcunun kadro dışı kalması kararının devam edeceğini açıkladı.

Feyyaz Uçar açıklamasında, "Futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba'nın raporu sonrası yönetim kurulumuz 5 futbolcumuzun kadro dışı kalması kararını aldı. Kadro dışı durumu yeni bir karar alınana kadar devam edecek. Devre arasında yollarımızı ayırma kararı alırsak oyuncular ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'nde 14 Aralık Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.