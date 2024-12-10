Feyyaz Uçar'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Uçar, Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık pozisyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZI KART VERMEMESİ ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Barış Alper Yılmazla ilgili konuşan Uçar, "Hakemin verdiği kararın anlaşılır olmadığını belirten Feyyaz Uçar, "Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareket net kırmızı kart. Hakem nasıl böyle bir karar verdi anlamış değilim. VAR çağırmasına rağmen kırmızı kart vermemesi hakikaten anlaşılır gibi değil." diye konuştu.

Ayrıca siyah-beyazlılarda kazandıkları iki kupaya değinen Uçar, "Mutlaka heyecanlıydı. Futbolcu ve teknik direktörken kazandık kupa ama yöneticiyken daha zor. Her şey oyunculara, teknik heyetin hazırlanmasına kalıyor. Size sadece seyretmek kalıyor. Çok heyecanlandım, belki de hayatımda en çok heyecanlandığım maçlardan biriydi. Geriye düştük ama oyundan kopmadık. Son dakika golüyle Türkiye Kupası'nı aldık. Kazanmasak çok büyük bir sıkıntı olacaktı. Bir kupa ile bitirdik. Süper Kupa oynamaya hakkı elde ettik. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim için çok önemliydi." dedi.

"YABANCI HAKEME NEDEN KARŞIYIZ"

Merkez Hakem Kurulu'na eleştiri yönelten Uçar, "Oynadığım yıllardan beri MHK'de gelişme görmek istiyoruz ama pek fazla değişiklik olmuyor. Acı bir durum bu. Bunu değiştirmemiz lazım. Bu, bambaşka bir konu. Bir şekilde bunun çözülmesi lazım. Yabancı hakeme neden bu kadar karşıyız, onu da anlamış değilim. Futbolcu, teknik direktör yabancı, hakemlerin de olmasında bir sakınca yok bence. Denenebilir bence. Ciddi bir memnuniyetsizlik var. 'Hakemlerden memnun musunuz?' diye sorsak, kimse el kaldırmaz. Herkesin memnuniyetsizliği var. İnşallah hakem camiası kendisini geliştirecek." ifadelerini kullandı.