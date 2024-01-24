Feyyaz Uçar'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Rebic'in ayağına basıldığını ve pozisyonda kırmızı kart verilmediğini dile getiren Uçar, "Bizim kültürümüzde bu var, Beşiktaş'ta bu var. Biz sabırlıyızdır ama sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün de onlardan biri. Benim futbolculuğum döneminde oynadığım takım hakemden gol yedi. Olabilir, talihsizliktir dedik. Şerefli ikinciliklerimiz var birçok kere diğer takımlarda olmayan. Olabilir dedik ama hiçbir şey değişmiyor MHK'de (Merkez Hakem Kurulu). Biz artık yeter demek istiyoruz." diye konuştu.



Skor kötüyken hakem bahanesine sığınmak istemediklerini aktaran Uçar, şöyle devam etti:



"Bugün penaltı pozisyonu var nedense Atilla Karaoğlan penaltı olduğuna ikna olmuyor. 2 hafta önce verdiği bir penaltı var orada VAR'dan ikna ediyorlar. Bu haftaki yönetim kuruluna talebim olacak. Hakem istatistikçisi talep edeceğim. Bu arkadaş eski bir hakem olacak büyük ihtimalle ki en azından onların bugüne kadar bize karşı oldukları durumlarda belki bilgisi olabilir. Bu hakem arkadaş kim hangi maçı yönetmiş, kimler kart göstermiş, VAR nerede ne kadar çağırmış tüm bu konularda istatistik hazırlayacak ve biz sizinle paylaşacağız. Çünkü artık yapacak son şeyimiz bu. Bunu yaptığımız için MHK adına üzgünüz. Yeni bir tabir hakem istatistikçisi. Bunu haberiniz olmadan Türkiye'de yapan çok takım var ama biz şeffaf olacağız dedik."

TRANSFERLERİN NEDEN GECİKTİĞİNİ ANLATTI



Birçok pozisyon yakaladıklarını ve son vuruşları değerlendiremediklerini anlatan Uçar, transfere ilişkin şöyle konuştu:



"2 oyuncuyla sıcak temas kuruldu. Transferin niye geciktiğini anlatayım. Merak edenler var. Bizim tespit etiğimiz 3 pozisyon var; stoper, ön libero ve forvet arkası. Öncelik stoper ve ön liberoyu araştırdık. Ülkemizde Beşiktaş'ın şu anki durumunda stoper oynayacak bir Anadolu takımından ya da diğer rakiplerimizden bir stoper ve ön libero bulamadık yerli olarak. Dolayısıyla yabancı transferine yönelmek zorunda kaldık. Elimizde 14 yabancı vardı sonra 13'e düştü, sonra 12'ye indirdik. Hiç kolay olmuyor, bu arkadaşların çok güzel sözleşmeleri var ve hiçbiri kolay kolay sözleşmelerini terk etmek istemiyorlar çünkü bu kadar kolay para kazanabilecekleri herhalde başka bir takım yoktur diye düşünüyorum.

2 YABANCI TRANSFERİMİZ DAHA OLACAK



Düz koşuyla garanti parasını alan birçok oyuncu gördük. Biz bunları mümkün olduğu kadar zaman içinde halledeceğiz ama zamana ihtiyacımız var. Bu transferlerin gecikmesinin en önemli sebebi sözleşmelerinden kurtulamadığımız oyunculardı. Şükür şu an 2 sözleşmeden daha kurtulduk. Bir tanesi Svensson ile yabancı transferi yaptık. 2 yabancı transferimiz daha olacak. Beşiktaş'a yakışır ve önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek 2 tane isim inşallah sıcak temas sağlandı. Yarın ya da öbür gün yüz yüze görüşülecek. Bazı konularda büyük yol katedildi, küçük ayrıntılar var. Onlarla ilgili de herhalde size sevindirici haberler verebileceğiz."



Feyyaz Uçar, Chamberlain'in sözleşme dondurma tekliflerini kabul etmediğini, Hadziahmetovic ile ise aynı konuda görüşmelerin sürdüğünü dile getirerek, Aboubakar'ın kadro dışı kararına ilişkin teknik direktör raporuna göre hareket edeceklerini yineledi.

CENK TOSUN VE SALİH UÇAN'IN SÖZLEŞMELERİ



Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerine ilişkin karşılıklı tekliflerin yapıldığını ve taleplerin çok yüksek olduğunu kaydeden Uçar, "Mutlaka hocanın isteği doğrultusunda önümüzdeki sezonun şampiyonluk kadrosunda hocamız onları görmek istiyorsa mutlaka sözleşmeleri yenilenecek." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu 2 transferin en yakın zamanda gerçekleştirileceğinin altını çizen Uçar, "1 ve 7 şubat arasında Avrupa'da birçok kulüpte transfer bittikten sonra boş kalan oyuncular olacak. Orada da bir 10 numara arayışımız olacak. Bu 3 transfer ki Afrika Kupası'nda olanlardan bize faydalı olanlar geriye döndüğü zaman sanıyorum biz Santos'un istediği kadroya ulaşacağız. Kadro kalitesini yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEKLENEN TRANSFERLER EN GEÇ GELECEK HAFTA SONUÇLANIR"



Nemanja Matic'in ön libero adayları arasında yer aldığını ancak alternatifleriyle de görüşme gerçekleştirildiğini vurgulayan Uçar, beklenen transferlerin en geç gelecek hafta kadroya katılacağını dile getirdi.



Ghezzal'ın sözleşmesine sadık kalmak istediğini aktaran Uçar, alınan sonuçlardan ötürü taraftarlardan özür dileyerek şunları aktardı:



"Taraftarımızdan özür diliyorum. Anlatmaya da çalışıyorum. Anlayışlı olur ya da olmazlar tercihleridir. Geçen haftaki skor için bugünkü skor için özür diliyorum ama emin olsunlar elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki sezon tekrar eski günlerde olduğu gibi şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş seyredecek taraftarımız, çünkü hak ediyorlar. Tüm olanaksızlara rağmen Beşiktaş aşklarından vazgeçmediler. Biraz sabır söz konusuydu elimizde olmayan sebeplerden dolayı. İnşallah çok güzel günler yaşayacağız hep beraber inşallah."



Uçar, açıklamasını kupada Antalyaspor eşleşmesiyle ilgili şu değerlendirmeyle tamamladı:



"Kupada Antalya ile eşleştik. Güzel maç olacak, evladımız Sergen Yalçın'ın takımıyla orada oynayacağız. Onların da hedefi var. Sadece kupa değil üçüncülük iddiamız da devam ediyor. Bu sezon itibarıyla ilk 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, üçüncü takım Avrupa Ligi ön elemesi oynayacak. Lig yarışında da varız."

