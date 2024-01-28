Feyyaz Uçar'dan sert hakem tepkisi: "Neden hep Beşiktaş?"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'ın Futbol Şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Sivasspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Geçen hafta penaltımız oluyor, VAR vermiyor. Bu hafta penaltı veriliyor, VAR iptal ediyor. Ne oldu da iptal etti anlamadık. Bunlar neden hep Beşiktaş'a oluyor? Yıllardır niye hep Beşiktaş? Biri açıklasın bunu ya! Niye hep Beşiktaş?"

"ARTIK YETER!"

"Artık yeter ya! Konuşmamak için direniyoruz ama yeter. VAR'da kim var? Serkan Tokat! Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem.

Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz. Hala çekiyoruz ya!. Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık. Rakip de isyan ediyor, doğrudur. Düzgün yönetin abi ya. Bu kadar zor mu?"

Hakemden gol yiyen bir takımız biz Beşiktaş olarak. Artık sabır taştı. Direkt sonuca etki eden hatalar hep Beşiktaş'a oluyor.

"HAKEME İHTİYACIMIZ YOK, DOĞRU YÖNETİME İHTİYACIMIZ VAR"

"Yönetimimizle görüşeceğiz ve eski bir hakem arkadaşımızla birlikte hakem istatistiklerini herkesle paylaşacağız.

Sakın ola bize bir avantaj sağlamasınlar. Beşiktaş'ın hakeme ihtiyacı yok. Sizlerle de paylaşacağız. Bu hafta başkanımızla toplantının ana gündemi hakemler olacak. Artık yeter!"

KAZANAN TAKIMI TEBRİK EDİYORUZ

"Kazanan takımı tebrik ediyoruz. Onlarda hakemleri eleştiriyor ancak bizim eleştirilerimiz sadece bugüne değil geçmişte alınan kararlarla da alakalı."