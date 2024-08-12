Feyyaz Uçar'dan transfer yanıtı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz geçen haftalarda da söyledik. Bizim transfer yapabilme, oyuncu alabilme manevramız yolladığımız oyunlara bağlı. Yolladığımız oyunculara bağlı gelişmeler olacak. Bazı oyuncular yardımcı oluyorlar gitme adına. Onların yerine transfer yapılacak. Çalışmalar devam ediyor.

"TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Takviye her yere olabilir, kesinlikle şu bölgeye diye bir şey yok. Çünkü her şey yolladığımız oyuncuyla ilintili bu durum. Bu yerli yabancı olabilir. Çalışmalar devam ediyor, etmek de zorunda aslında. Bazı sorunlarımız var. Çözülemeyecek sorunlar değil. En büyük problemimiz ofansifti. Yaptığımız transferler tam da bu sorunu çözen oyuncular oldu. Olabildiğince diğer bölgelere de takviye yapacağız.

MASUAKU YANITI

Masuaku'ya da diğer oyunculara da teklifler geliyor. Kaliteli oyuncu Masuaku. Kadromuzda iyi oyuncular var, farkındayız. Hocanın kararı çok önemli. Takım içinde iyi rekabet yaratmak istiyor. Direktifleriyle hareket edeceğiz. Birçok oyuncumuza teklif var, net bir şekilde söyleyebiliriz.

"GÖRÜŞÜLEN OYUNCULAR VAR"

Elimizdeki oyuncularla ilgili her şeyi söyleyebilirim ama dışarıdan gelecek oyuncuyla ilgili isim zikretmek sıkıntı olabilir. Görüşülen oyuncular var.

"BAZI OYUNCULAR GİTMEK ADINA BİZE YARDIMCI OLUYOR"

Son günlerde güzel gelişmeler oldu. Bazı oyuncular anlayış gösteriyorlar ve gitmek adına bize yardımcı oluyorlar. Onların yerine de mutlaka transferler yapılacak. Çalışmalar devam ediyor."