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FIA'nın eski başkanı Max Mosley'in ölüm nedeni belli oldu

Geçen mayıs ayında vefat eden Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) eski başkanlarından Max Mosley'in ölüm nedeninin intihar olduğu açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 20:04

FIA'nın eski başkanı Max Mosley'in ölüm nedeni belli oldu

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Westminster Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, uzun zamandır kanser tedavisi gören 81 yaşındaki Mosley'nin, hastalığının ölümcül düzeyde olduğunu öğrendikten sonra kendisini vurduğu ifade edildi.

Mahkeme, Mosley'nin karısıyla son bir yemek yediğini ve bir intihar notu yazdığını duyurdu.

Kariyerinin ilk yıllarında yarış otomobili sürücüsü ve avukatlık yapan Mosley, 1993 yılında FIA'da başkan olarak görev yapmaya başladı. 'in o dönemki patronu Ecclestone ile 50 yılın üzerinde dostluğu bulunan ve otomobil yarışlarının gelişmesi için birlikte çalışan Mosley, F1'in uluslararası ölçekte tanınması ve popülerleşmesi için önemli katkılarda bulundu.

Formula 1'in efsane pilotlarından Ayrton Senna'nın 1994'te yarış sırasında ölümünün ardından organizasyonda güvenlik önlemlerinin artırılmasında önemli rol oynayan Mosley, özel hayatında yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmiş ve 2009'da FIA'daki görevini bırakmıştı.

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