FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası | A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın elemelerdeki rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın elemelerdeki rakipleri belli oldu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kuraları İsviçre’de yer alan House of Basketball’da çekildi. Kura çekimine 2. torbadan katılan Ay-yıldızlılar, F Grubu’nda yer alırken, Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.



FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan tüm takımlar FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Bununla birlikte gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.



FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan’ın ev sahipliğinde organize edilecek.