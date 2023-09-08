FIBA Dünya Kupası 2023 | ABD'yi eleyen Almanya finalde

FIBA Dünya Kupası 2023'te yarı final heyecanı NTV'de yaşandı.



Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı final maçında ABD, Almanya ile Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da karşı karşıya geldi.



Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodunu Almanya, 33-31 önde tamamlarken; ilk yarıyı ABD, 60-59 önde geçti. Üçüncü periyotta 35 sayı bulan Almanya, bu periyodu 94-84 önde geçti. ABD son periyotta farkı eritmeyi başarsa da Almanya parkeden 113-111 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

KARŞILAŞMANIN EN SKORER İSMİ



Almanya'da Andreas Obst 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ABD'de Anthony Edwards'ın 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Sırbistan-Almanya finali, 10 Eylül Pazar 15.40'ta başlayacak.