FIBA Dünya Kupası'nda yarı final maçları NTV'de

5 şampiyonluk, 3 ikincilik ve 4 üçüncülükle turnuva tarihinin en başarılı takımı ABD ile bronz madalya elde ettiği 2002'den sonra en iyi turnuvasını geçiren Almanya arasındaki mücadele ise 15.40'ta başlayacak.



Kadrosunda Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson gibi NBA'in önemli isimlerini barındıran ABD, Dennis Schroder ile Wagner kardeşlerin (Franz ve Moritz) sürüklediği Almanya'yı geçip adını 9. kez finale yazdırmak istiyor.



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