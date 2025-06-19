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FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 4 maçla devam edecek

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 4 maçla devam edecek

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarın 4 yapılacak.

Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

C Grubu:

18.30 Portekiz-Çekya
21.15 Karadağ-Belçika

D Grubu:

18.15 İsveç-Büyük Britanya
21.00 İspanya-Almanya

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