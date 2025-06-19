FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 4 maçla devam edecek

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın 4 maç yapılacak.



Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü gününde, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.



Müsabakaların programı şöyle:



C Grubu:



18.30 Portekiz-Çekya

21.15 Karadağ-Belçika



D Grubu:



18.15 İsveç-Büyük Britanya

21.00 İspanya-Almanya