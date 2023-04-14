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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding finale yükseldi

SON DAKİKA: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İtalya temsilcisi Beretta Famila'yı 77-70 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, finale yükseldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding finale yükseldi

Son dakika haberi! Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Beretta Famila ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 21-16, devreyi ise 40-36 geride kapattı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Alagöz Holding finale yükseldi - 1

Maçın ikinci yarısına daha iyi başlayan ve etkili savunma yapan Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü çeyreği 61-54 önde tamamladı.

Son periyotta skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, salondan 77-70 galip ayrılarak finale çıktı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde ZVVZ USK Prag (Çekya)-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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