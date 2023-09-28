FIBA Kadınlar Süper Kupa Fenerbahçe'nin

FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Fransa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı.
KUPA TARİHİNDE 100 SAYI BARAJINI GEÇEN İLK TAKIM OLDU
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.
Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.
TFF'DEN KUTLAMA MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şöyle denildi:
"FIBA Kadınlar Süper Kupa müsabakasında FIBA Avrupa Kupası şampiyonu rakibi LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek kupanın sahibi olan temsilcimiz Fenerbahçe Alagöz Holding'i içtenlikle kutlarız. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından, 2009'dan bu yana düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa organizasyonunda bu kupayı ilk kez ülkemize kazandırarak bizlere yaşattığı bu büyük gurur için sarı-lacivertli temsilcimize teşekkür eder, gelecek sezonlarda da üstün başarılarının devamını dileriz."
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