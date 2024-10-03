FIBA Kadınlar Süper Kupa'da kazanan Fenerbahçe
FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Opet, kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreği 16-16'lık eşitlikle noktalandı. İkinci çeyrekde Beşiktaş'ın 37-33'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe öne geçerken üçüncü çeyreği 55-51 önde bitirdi. Sarı-lacivertli takım maçı 79-63 kazandı ve şampiyon oldu.
Fenerbahçe'de Sevgi Uzun 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde Gabby Williams 11 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Amal Dahra (Fransa), Veronika Obertova (Slovakya)
Beşiktaş: Lazic 4, Winterburn 14, Mühl 11, Elif Bayram 14, Hillsman 20, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan
Fenerbahçe Opet: Allemand 7, Sevgi Uzun 15, Williams 11, Meesseman 14, Badiane 10, Milic 6, Atkins 12, Olcay Çakır 2, Alperi Onar, Charles 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır
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