FIBA Kadınlar Süper Kupa'da kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe Opet, ertelenen FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 16-16'lık eşitlikle noktalandı. İkinci çeyrekde Beşiktaş'ın 37-33'lük üstünlüğüyle tamamlandı.



Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe öne geçerken üçüncü çeyreği 55-51 önde bitirdi. Sarı-lacivertli takım maçı 79-63 kazandı ve şampiyon oldu.



Fenerbahçe'de Sevgi Uzun 15 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.



Sarı-lacivertlilerde Gabby Williams 11 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi.

MAÇTAN NOTLAR



Salon: Basketbol Gelişim Merkezi



Hakemler: Yasmina Alcaraz Moreno (İspanya), Amal Dahra (Fransa), Veronika Obertova (Slovakya)



Beşiktaş: Lazic 4, Winterburn 14, Mühl 11, Elif Bayram 14, Hillsman 20, Melek Uzunoğlu, Hatice Gülçelik, Özge Özışık, Gizem Başaran Turan



Fenerbahçe Opet: Allemand 7, Sevgi Uzun 15, Williams 11, Meesseman 14, Badiane 10, Milic 6, Atkins 12, Olcay Çakır 2, Alperi Onar, Charles 2, Tilbe Şenyürek, İdil Saçalır