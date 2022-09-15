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FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı için disiplin soruşturması

EuroBasket 2022'de oynanan Türkiye-Gürcistan maçının ardından sahada meydana gelen olaylarla ilgili her iki ulusal federasyondan gelen iddialar sonrası 5 Eylül 2022'de soruşturma başlatan FIBA; Furkan Korkmaz, Bitadze, Sanadze ve Shengelia hakkında disiplin soruşturması açtı.

Haberler - DHA 15.09.2022 - 20:23

FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı için disiplin soruşturması

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda oynanan ve birtakım olayların yaşandığı Türkiye- maçıyla ilgili Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada; Gürcistanlı basketbolcular Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia, Türkiye A Milli Takımı'nın oyuncusu Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara sportmenlik dışı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığı kaydedildi.

FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı için disiplin soruşturması - 1

FIBA'nın ayrıca herhangi bir disiplin cezası kararı verilmeden önce tüm taraflardan soruşturmadaki konumlarını belirtmelerini talep ettiği belirtildi.

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