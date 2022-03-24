FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri: Portekiz-Türkiye (Canlı anlatım)

A milli takımımız Portekiz’e konuk oluyor. Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.

Karşılaşmanın ilk yarısı Portekiz2in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

15. dakikada Otavio'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti.

PORTEKİZ-TÜRKİYE KARŞILAŞMASININ CANLI ANLATIMI

İLK 11'LER

Portekiz: Diego Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva, Jota, Otavio, Ronaldo



Türkiye: Uğurcan, Ozan-Çağlar-Merih, Zeki-Orkun-Hakan-Berkan, Cengiz-Kerem, Burak

TÜRK TARAFTARLAR, MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI



Zorlu mücadelede Türk taraftarlar, Avrupa’nın dört bir yanından Porto’ya gelerek A Milli Takım’ı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesi A Milli Takım’a stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.



Öte yandan kritik mücadelede ay-yıldızlıları TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.



STADYUMDA KOLTUKLARA BAYRAKLAR BIRAKILDI



Portekiz Futbol Federasyonu, karşılaşma öncesi stadyumdaki koltuklara Portekiz Bayrağı bıraktı. Portekizli taraftarlar, karşılaşmada hep birlikte bayraklarla takımlarına destek oldu.



EV SAHİBİ EKİPTE 3 DEĞİŞİKLİK



Portekiz'de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karoda yer alamadı. Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo ise bu oyuncular yerine kadroya dahil edildi. Portekiz, Türkiye karşısına şu 11 ile sahaya çıktı: Diogo Costa - Dalot, Fonte, Danilo, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Otavio, Cristiano Ronaldo.

