FIFA Kulüpler Dünya Kupası, altı konfederasyona bağlı şampiyonlar liglerinin şampiyonları arasında oynanan kıtalararası turnuva olarak dikkat çekiyor. İşte, "FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası ne zaman?" sorusunun yanıtı...



FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

