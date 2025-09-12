FIFA açıkladı: Türk kulübünün 6 puanı silindi!
FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un cezasını açıkladı.
FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un 6 puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
-30 PUANLA SON SIRADA
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -30 puanla son sırada yer alıyor.
