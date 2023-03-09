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FIFA Başkanı Infantino hakkındaki özel uçak soruşturma dosyası kapatıldı

FIFA Başkanı Infantino hakkındaki özel uçak soruşturmasında karar

FIFA Başkanı Infantino hakkındaki özel uçak soruşturma dosyası kapatıldı

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İsviçre Başsavcılığının, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla seyahat ettiği iddiasıyla ilgili açılan soruşturma dosyası kapatıldı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19 Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMAYAK

Soruşturmayla ilgili masrafların İsviçre devletince üstlenileceği, Infantino'nun da herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağı bilgisi verildi.

İsviçreli yönetici Infantino, 2017'de masrafları FIFA tarafından karşılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye gitmekle suçlanıyordu.

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