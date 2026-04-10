FIFA Başkanı Infantino İstanbul'da, 100 ülkede 1000 saha hedefi

FIFA Başkanı Gianni Infantino , FIFA Arena Projesi'nin yapılacak resmi açılış töreni için İstanbul'a geldi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre FIFA Üye Federasyonlar Direktörü Ilkhan Mammadov ile birlikte gelen Infantino'yu, İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı.



Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Infantino, çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena Projesi'ne büyük önem verdiklerini ifade etti.



11 ADET SAHA YAPILDI



FIFA Arena Projesi kapsamında Türkiye'de bugüne kadar başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere 11 adet saha tamamlandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katılımıyla Riva'daki Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nda tamamlanan 9. sahanın açılışı gerçekleştirilecek. Bu saha aynı zamanda solar panel ve soyunma odaları bulunan ilk FIFA Arena sahası olma özelliği taşıyor.



100 ÜLKEDE 1000 SAHA HEDEFİ



2025 yılında bu projeyi başlatan FIFA, dünya genelinde 100 ülkede 2031 yılına kadar en az 1000 sahayı hizmete sunmayı hedefliyor.



Türkiye'de de ilk etapta 60 sahanın tamamlanarak gençlerin spora erişiminin kolaylaştırılması planlanıyor.