FIFA ceza yağdırdı, Amedspor'a süresiz yasak

FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor ve Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'e transfer yasağı getirdi.



FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Amed Sportif Faaliyetler'e süresiz transfer yasağı verildi.



Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı uygulandı.



ADANA DEMİRSPOR'A DA 6 PUAN CEZA VERMİŞLERDİ

FIFA Disiplin Komitesi, geçtiğimiz günlerde Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası vermişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştı.