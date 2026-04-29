FIFA, Dünya Kupası'nda para yağdıracak. Ülkelere dağıtılacak para belli oldu
29.04.2026 16:15
A Milli Takım da Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelere 871 milyon dolar dağıtılacağını duyurdu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada'nın Vancouver kentinde bir araya geldi.
871 MİLYON DOLARA ÇIKTI
Konsey, turnuvaya katılacak 48 takıma dağıtılacak para ödülünü yüzde 15 artırarak toplamda 871 milyon dolara çıkarmayı kabul etti.
2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI
İLK MAÇ
Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar
Maç: Türkiye–Avustralya
Saat: TSİ 07.00
Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)
İKİNCİ MAÇ
Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma
Maç: Türkiye–Paraguay
Saat: TSİ 06.00
Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)
ÜÇÜNCÜ MAÇ
Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe
Maç: Türkiye–ABD
Saat: TSİ 05.00
Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)