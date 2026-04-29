FIFA, Dünya Kupası'nda para yağdıracak. Ülkelere dağıtılacak para belli oldu

29.04.2026 16:15

FIFA, Dünya Kupası'nda para yağdıracak. Ülkelere dağıtılacak para belli oldu
Anadolu Ajansı

A Milli Takım da Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelere 871 milyon dolar dağıtılacağını duyurdu.

FIFA, Dünya Kupası'nda para yağdıracak.
 

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Kanada'nın Vancouver kentinde bir araya geldi.

871 MİLYON DOLARA ÇIKTI
 

Konsey, turnuvaya katılacak 48 takıma dağıtılacak para ödülünü yüzde 15 artırarak toplamda 871 milyon dolara çıkarmayı kabul etti.
 

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI

İLK MAÇ

 

Tarih: 14 Haziran 2026 Pazar

 

Maç: Türkiye–Avustralya

 

Saat: TSİ 07.00

 

Stadyum: BC Place Stadyumu, Vancouver (Kanada)

 

İKİNCİ MAÇ

 

Tarih: 19 Haziran 2026 Cuma

 

Maç: Türkiye–Paraguay

 

Saat: TSİ 06.00

 

Stadyum: Levi’s Stadı, Santa Clara (ABD)

 

ÜÇÜNCÜ MAÇ

 

Tarih: 25 Haziran 2026 Perşembe

 

Maç: Türkiye–ABD

 

Saat: TSİ 05.00

 

Stadyum: SoFi Stadyumu, Inglewood (ABD)