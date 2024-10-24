FIFA dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım kaçıncı sırada?
FIFA dünya sıralaması listesini açıkladı. A Milli Futbol Takımı, sıralamada 26. sıradaki yerini korudu.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
ARJANTİN ZİRVEDE
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
SIRALAMADA İLK 10'DAKİ ÜLKELER
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