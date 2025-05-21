FIFA duyurdu: 32 kulübe ek transfer dönemi açıldı

FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulübe ek bir transfer dönemi açıldığını duyurdu.



FIFA'dan yapılan açıklamada, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılan kulüplere 1-10 Haziran tarihlerinde sözleşme imzalayabilmeleri için istisnai bir transfer penceresinin açıldığı belirtildi.



Her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.



ABD'nin ev sahipliği yapacağı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde yeni formatıyla görücüye çıkacak.