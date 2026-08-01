FIFA futbolu özelleştirme planını iptal etti

FIFA , organizasyonlarını yönetecek ticari bir şirket kurulmasını ve bu yapıya özel yatırımcıların ortak olmasını öngören tartışmalı satış planından vazgeçti.

Planın rafa kaldırıldığını duyuran FIFA Başkanı Gianni Infantino , ayrışmalara yol açan projeden gelen yoğun tepkilerin ardından bu kararı aldıklarını ifade etti.

"ARTIK YARAR SAĞLAMAYACAK"

Infantino projeye ilişkin yayınladığı açıklamada "Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, projenin aldığı destek ne düzeyde olursa olsun başlangıçta belirlenen hedefler açısından artık yarar sağlamayacak nitelikte ayrışmalara yol açtığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı "Amacımız her zaman birleştirmek ve geliştirmek oldu, bundan sonra da böyle olacak. Bu nedenle söz konusu teklif hayata geçirilmeyecek." dedi.

"FUTBOLUN RUHU SATILIYOR" TEPKİSİ

İlk kez salı günü duyurulan teklif, kısa sürede büyük tepkiyle karşılaştı. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA , FIFA'nın futbolun "ruhunu" satışa çıkardığını savunarak organizasyonları boykot edebileceği uyarısında bulundu.

FIFA yönetimi, Dünya Kupası ile diğer organizasyonların gelirlerini yönetecek yeni bir şirket kurmayı planlıyordu. Bu şirketin yaklaşık yüzde 20 hissesinin de özel yatırımcılara satılması hedefleniyordu.

Plana UEFA başta olmak üzere çok sayıda üye federasyon "Futbol satılık değildir" diyerek tepki göstermiş ve Dünya Kupası'nı boykot edeceklerini açıklamıştı.

FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro da projeye tepki olarak görevinden istifa etmişti.