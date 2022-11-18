FIFA iddiaları doğruladı: Katar'daki Dünya Kupası'nda stadyumlarda alkol satılmayacak

Dünya Kupası'nda pazar günü oynanacak Ekvador-Katar açılış maçı için geri sayım sürerken, stadyumlarda alkol satışının yasaklanacağına ilişkin iddialar doğrulandı.

FIFA, Dünya Kupası boyunca stadyumlarda alkol satışı yapılmayacağını açıklarken, taraftarların bir araya geldiği 'fan zone'ların bu yasağın dışında kalacak. Alkol satış iznine sahip olan otel ve restoranlar da kapsam dışında yer alacak.

Kararın ardından, turnuvanın sponsorları arasında yer alan ve 75 milyon pound ödeyen İngiliz markası, bir tweet paylaşarak bunun tuhaf olduğunu söyledi.

Turnuva için Katar'a gelen İngiliz taraftarlar kararı 'çılgınlık' olarak nitelerken, basit zevklerin ellerinden alındığı bir yerde neden Dünya Kupası düzenlendiğini anlamadıklarını söyledi.

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