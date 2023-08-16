FIFA Kadınlar Dünya Kupası | Finalin adı: İspanya-İngiltere

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya'yı 3-1 yenen İngiltere finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu
İngiltere'nin gollerini Ella Toone, Lauren Hemp ve Alessia Russo kaydederken Avustralya'nın tek golü Sam Kerr'den geldi.
2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ve İngiltere arasında final karşılaşması, 20 Ağustos Pazar günü TSİ 13.00'te oynanacak.
Avustralya ile İsveç ise 19 Ağustos Cumartesi günü 11.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
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