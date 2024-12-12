FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler açıklandı

MHK, 2025'te FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesini duyurdu.

MHK'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlenmiştir.



01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede:



FIFA hakemi olarak Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, Hatice Aydın

FIFA Yardımcı Hakemi olarak Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar

FIFA Futsal Hakemi olarak Ayberg Öz listeye eklenmiştir."