FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler açıklandı: Halil Umut Meler de listede

2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi.



TFF tarafından yapılan açıklamada, "01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz listeye eklenmiştir." denildi.

HAKEMLERİN LİSTESİ