FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler açıklandı: Halil Umut Meler de listede

2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, "01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz listeye eklenmiştir." denildi.
HAKEMLERİN LİSTESİ
2024'te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:
FIFA HAKEMİ
Halil Umut Meler
Abdulkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Bahattin Şimşek
Melis Özçiğdem
Cansu Tiryaki
Gamze Durmuş Pakkan
Melek Dakan
FIFA YARDIMCI HAKEMİ
Mustafa Emre Eyisoy
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
Cevdet Kömürcüoğlu
Mehmet Emin Tuğral
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Murat Tuğberk Curbay
Furkan Ürün
Deniz Caner Özaral
Mürvet Yavuztürk
Sedef Aktan
Arzu Görgün
Merve Turan
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ
Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Serkan Tokat
Koray Gençerler
Mustafa İlker Coşkun
Erkan Engin
FIFA FUTSAL HAKEMİ
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz
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